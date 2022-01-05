الجيش العراقي: مجلس النواب الجديد سيقر الخدمة الإلزامية

2022/01/05 | 19:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، الاربعاء، ان مجلس النواب الجديد سيقر الخدمة الإلزامية.

وذكر المحمدي في تصريح صحفي تابعه NRT عربية اليوم، (5 كانون الثاني 2022)، ان "الخدمة الإلزامية هي البعد الرئيس لبناء القوات المسلحة العراقية لأنه كلما كان الشباب منخرطين في القوات المسلحة أو كانوا متسرحين منها فهم عمق احتياطي قد نحتاج اليه في يوم ما".

وأضاف، ان "مجلس النواب للفصل التشريعي الجديد سيقر هذه الخدمة، واتخذنا كل الإجراءات للمباشرة وكل القضايا المالية والخدمية رصدت لأجل اعطاء الشباب رواتب مجزية وسيفتح باب التطوع لسد النقص في الجيش".

(واع)

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