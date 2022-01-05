التحالف يدين هجمات

2022/01/05 | 19:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال التحالف بقيادة الولايت المتحدة إن ميليشيات مسلحة تابعة لإيران، استهدفت قواته، الأربعاء، بثماني قذائف صاروخیة على القریة الخضراء، وھي قاعدة تابعة لقوات سوریا الدیمقراطیة.

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