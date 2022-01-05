الرافدين يتوعد أصحاب المنافذ المتلاعبين بالعمولة الرسمية

2022/01/05 | 19:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا مصرف الرافدين، الأربعاء، منافذ الصرف، إلى عدم استيفاء عمولات مالية إضافية عند توزيع مستحقات رواتب الموظفين والمتقاعدين.

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وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الثاني 2022)، أن "هناك بعض مكاتب المنافذ الخاصة تقوم بفرض مبالغ نقدية اضافية عند تسليم الرواتب"، مؤكداً أن "العمولة ثابتة ولن تتغير وهي مثبتة على شريط حركة سحب الراتب".

وطالب المصرف وفق البيان، الموظفين والمتقاعدين "في حال ورود شكاوى باستيفاء مبالغ معينة الاتصال على مركز خدمة الزبائن 422 او 07901940112 وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق صاحب المنفذ الذي لم يلتزم بالتعليمات".

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