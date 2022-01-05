الرافدين يصدر بيانا هاما حول الرواتب

2022/01/05 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدر مصرف الرافدين،اليوم الأربعاء، بيانا هاما حول الرواتب.

وقال إعلام الرافدين في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "هناك بعض مكاتب المنافذ الخاصة تقوم بفرض مبالغ نقدية اضافية عند تسليم الرواتب"، مؤكدا ان "العمولة ثابتة ولن تتغير وهي مثبتة على شريط حركة سحب الراتب".

وطالب البيان "الموظفين والمتقاعدين في حال ورود شكاوى باستيفاء مبالغ معينة الاتصال على مركز خدمة الزبائن 422 او 07901940112 وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق صاحب المنفذ الذي لم يلتزم بالتعليمات".

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