تغريدة للصدر تخص الجيش

2022/01/05 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، "تغريدة" جديدة تخص الجيش العراقي بذكرى تأسيسه.

وقال الصدر في تغريدة له بتويتر تابعتها (بغداد اليوم): "لم نسمع من الجيش يوما من على الشعب بتحريره لمدنه او حربه ضد الإرهاب".

وفيما يلي نص التغريدة:.

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