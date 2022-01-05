الرئاسة الجزائرية تعلن موعد عودة سفيرها إلى فرنسا بعد أزمة

2022/01/05 | 19:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الجزائر، الأربعاء، أن سفيرها لدي فرنسا سيعود لمواصلة أداء مهامه بباريس ابتداء من الخميس بعد شهور من استدعاءه للتشاور، وذلك رفضا لما وصفته الجزائر وقتها بـ"التصريحات غير مسؤولة" المنسوبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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