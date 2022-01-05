الغبان خلال مشاركته بالحفل التأبيني المركزي لقادة الانتصار: “الثأر قادم وسيتم القصاص من أمريكا”

2022/01/05 | 19:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد علي الغبان، عضو المكتب السياسي للمجلس الاعلى الاسلامي، اليوم الاربعاء، أن اغتيال قادة الانتصار تعد الجريمة الاكثر وقاحة وبشاعة التي ترتكبها الولايات المتحدة، وتكشف وقوفها وراء كل أشكال الارهاب في المنطقة.واكد الغبان في تصريح تلفزيوني خلال مشاركته بالحفل التأبيني المركزي لقادة الانتصار الذي أقيم اليوم، أن “الثار للشهداء من مرتكبي جريمة المطار […]

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