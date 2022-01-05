الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم

2022/01/05 | 19:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن حراس المرمى المرشحين لنيل جائزة الأفضل في العالم خلال عام 2021.

وسيتم بث حفل توزيع الجوائز الافتراضي على الهواء مباشرة من مقر الفيفا في زيورخ يوم 17 يناير/كانون ثان الجاري.

وتعتمد النتائج على تصويت لجنة تحكيم دولية، تضم المدربين والقادة الحاليين لجميع المنتخبات، بالإضافة إلى تصويت صحفي يمثل كل منتخب وطني، وأصوات الجمهور المسجلين على موقع الفيفا.

وجاءت قائمة المرشحين النهائيين لنيل الجائزة كالتالي:

جانلويجي دوناروما (منتخب إيطاليا – ميلان – باريس سان جيرمان)

إدوارد ميندي (منتخب السنغال – تشيلسي)

مانويل نوير (منتخب ألمانيا – بايرن ميونخ)

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