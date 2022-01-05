الكاظمي يزور المنزل الذي شهد أحداث جريمة جبلة(صور)

2022/01/05 | 19:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، المنزل الذي شهد أحداث جريمة جبلة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زار المنزل الذي شهد أحداث جريمة جبلة واطلع على سير التحقيقات هناك”.

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