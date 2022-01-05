2022/01/05 | 19:50 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاحزاب الولائية تقحم اطفال المدارس في السياسة وتهمش ابو مهدي المهندس | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: S1cbCCthjv8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاحزاب الولائية تقحم اطفال المدارس في السياسة وتهمش ابو مهدي المهندس | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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