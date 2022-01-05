2022/01/05 | 19:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: L4yLbVWobxM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ يعرب الندا : حالة نازحي نهر الامام يرثى لها وخاصة في الشتاء البارد) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشيخ يعرب الندا : حالة نازحي نهر الامام يرثى لها وخاصة في الشتاء البارد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).