الكمارك تكشف ايراداتها لعام 2021

2022/01/05 | 19:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الأربعاء، زيادة ايراداتها المتحققة لعام 2021 بنسبة 15% بالمقارنة مع عام 2020.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (5 كانون الثاني 2021)، أن "ايرادات الهيئة للعام 2021 بلغت (1001413859817) دينارا، ترليون ومليار واربعمائة وثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة وسبعة عشر دينارا".

واضاف، أنه "كانت ايرادات 2020، (863161392512) ثمانمائة وثلاثة وستون مليارا ومائة وواحد وستون مليونا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفا وخمسمائة واثنا عشر دينارا".

واوضحت، بأن "توجيهات المدير العام شاكر محمود الزبيدي بعد تسنمه المنصب كان لها الأثر الكبير في ارتفاع ايراداتها في اغلب مراكزها الكمركية، حيث سجلت قفزة نوعية لعام 2021 بزيادة بلغت 15% عن عام 2020 رغم قصر المدة التي تسنم فيها المدير العام رئاسة الهيئة".

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