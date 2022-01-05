مصر.. محكمة تقضي بإعدام قاتل قطع رأس ضحيته بمدينة الإسماعيلية

2022/01/05 | 19:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بإعدام قاتل قطع رأس رجل في الشارع ، في جريمة بشعة صدمت البلاد قبل شهرين.

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