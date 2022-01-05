فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً ضخماً في الشورجة

2022/01/05 | 19:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق كبير في الشورجة.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية في منطقة الشورجة”.وأضافت ان “فرق الدفاع المدني في استنفار تام بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان”.

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