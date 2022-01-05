2022/01/05 | 19:59 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة يقلب الطاولة على الزوراء في دوري الكرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/05 | 19:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة يقلب الطاولة على الزوراء في دوري الكرة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة يقلب الطاولة على الزوراء في دوري الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).