القائمة القصيرة للأفلام المتنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم روائي طويل عالمي - سمير حنا خمورو

2022/01/05 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو اختارت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (AMPAS)، القائمة القصيرة المتكونة من 15 فيلما متنافسًا للفوز بجائزة الأوسكار الدولية للفيلم الروائي الطويل لدورة 94 لأفضل فيلم روائي طويل عالمي، تم إنتاجه خارج الولايات المتحدة ويحتوي بشكل أساسي على حوار غير إنكليزي.



والجائزة أنشئت عام 1956، وكانت الفئة تسمى سابقًا أفضل فيلم بلغة أجنبية ، ولكن تم تغييرها في نيسان / أبريل 2019 إلى أفضل فيلم روائي طويل عالم ......





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