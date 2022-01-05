ميشال فوكو وجيل ديلوز يذهبان للسينما - جواد بشارة

2022/01/05 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة ميشال فوكو وجيل دولوز يذهبان إلى السينماترجمة د.



جواد بشارةدراستان حول علاقة مفكري القرن العشرين بالفن السابع.



النظرية النقدية للحدث التاريخي لأحدهما، فك التشفير المفاهيمي للصور للآخر.



يذهب فوكو إلى السينما، بقلم باتريس مانيلييه ودورك زابونيان، إصدار بايارد، 2011، 170 صفحة، دولوز في السينما لسيرج كاردينال.



مطابع جامعة لافال في كيبيك، 2011، 236 صفحة.



الفلسفة، بحسب جورج كانغويلهم، هي نشا ......





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