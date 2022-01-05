2022/01/05 | 20:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا مصرف الرافدين العراقي منافذ الصرف إلى عدم استيفاء عمولات مالية إضافية عند توزيع مستحقات رواتب الموظفين والمتقاعدين.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن "هناك بعض مكاتب المنافذ …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الرافدين" يدعو منافذ الصرف إلى عدم فرض مبالغ إضافية على الرواتب) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الرافدين" يدعو منافذ الصرف إلى عدم فرض مبالغ إضافية على الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).