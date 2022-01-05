’تقدم’ يفجر مفاجأة.. يدعو العزم لتحالف واحد

2022/01/05 | 20:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، الأربعاء، تحالف "العزم" إلى "توحيد المواقف".

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وقال التحالف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 كانون الثاني 2022)، "مع قرب موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وإيمانا منا بضرورة توحيد المواقف لتحقيق وحدة العراق وسيادته وحفظ حقوق جماهيرنا الوفية؛ فإننا تعبر عن رغبتنا الصادقة بتوحيد العمل السياسي في محافظاتنا العزيزة وتحت راية واحدة".

واضاف، "وندعو الشيخ خميس الخنجر والصادقين معه في تحالف العزم إلى تحمل مسؤولياته في قيادة المرحلة المقبلة بتحالف جامع مع إخوانه في تحالف تقدم الوطني".

وتابع، "نحن نؤمن بأن شخصية الشيخ الخنجر أكبرمن المسميات والتخندقات، وأن مواقفه الإنسانية والسياسية تدعو للاعتزاز..



آملين أن نعمل سوية من أجل استقرار وإعمار الوطن وخدمة المواطن".

وتجري مباحثات بين قيادات تحالف عزم، بعد "الخضة" التي تعرض لها، برغبة القيادي فيه مثنى السامرائي، بتزعم الكتلة، فيما من المقرر عقد اجتماع في وقت لاحق، للخروج بموقف موحد إزاء تحرك السامرائي.

وقالت القيادية في التحالف، نورا الجحيشي، في تصريح لـ"ناس"، (5 كانون الثاني 2022)، إنه "لا يوجد لغاية اللحظة أي شيء مؤكد بخصوص ما يدور في وسائل الإعلام بشأن عزل الشيخ خميس الخنجر، وهذه مجرد تسريبات إعلامية".

وأضافت، "لا توجد أية انشقاقات داخلية في التحالف كما تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

وتابعت، "سمعنا من وسائل الإعلام بأن هناك كتاباً صادراً عن مفوضية الانتخابات، بشأن عزل الشيخ الخنجر، وتنصيب السامرائي، لكن الخنجر لغاية اللحظة هو زعيم التحالف".

وتابعت، "سيكون هناك اجتماع خلال الساعات المقبلة لبحث ما تتداوله وسائل الإعلام بشان عزل الشيخ الخنجر، وسيصدر بيان رسمي بهذا الصدد".

وتداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بـ"عزل زعيم تحالف العزم خميس الخنجر، وتنصيب مثنى السامرائي زعيماً للتحالف بديلاً عنه".

وفي وقت سابق قال النائب عن التحالف مشعان الجبوري في تدوينة تابعها "ناس"، إن السامرائي معه ثلاثة نواب فقط، وهم يريدون عزل الخنجر عن الرئاسة.

وأكد الجبوري: في تدوينة عبر "تويتر": أن "الكتلة البرلمانية لعزم تتكون من ١٤ نائباً فازوا باسمه، و٣ انضموا له لاحقا، و١٢ نائبا منهم متمسكون بقيادة الخنجر للكتلة، ونائبان ليس واضح موقفهم، و٣ نواب فقط يقودهم مثنى السامرائي يريدون عزل الخنجر وبقية الذين وقعوا على قرار عزله مرشحون لم يفوزوا".

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