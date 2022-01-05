2022/01/05 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

في الساعة حوالي ٦:٤٥ ، أطلقت المليشيات الخارجة عن القانون ٥ صواريخ باتجاه قاعدة عين الاسد العراقية.



وسقطت هذه الصواريخ على بعد حوالي كيلومترين من القاعدة في عمل طائش آخر كان من الممكن أن يلحق أضرارا بالغة بالمدنيين العراقيين الأبرياء!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد دقائق من الهجوم.. التحالف الدولي يعلق على استهداف عين الأسد في العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد دقائق من الهجوم.. التحالف الدولي يعلق على استهداف عين الأسد في العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).