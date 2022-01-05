قمة بغداد تنتهي بفوز الشرطة على الزوراء

2022/01/05 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

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إنتهت قمة الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز العراقي بفوز الشرطة على الزوراء بهدفين لواحد في المباراة التي جرت على استاد الشعب و ادارها الحكم الدولي علي صباح اليوم الأربعاء.تقدم الزوراء بهدف مازن فياض بالدقيقة 18 و عادل الشرطة الكفة عن طريق هداف الدوري و هدافه المحترف السوري محمود المواس و من ركلة جزاء بالدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الايجابي.والنصف الثاني كان أقل فعالية من الفريقين الا ان البديل علي حصني سجل هدف الفوز من عرضية ارتطمت بمهدي كامل معلنة الهدف الثاني بالدقيقة 69بعد الهدف لم تكن ردة فعل النوارس بالمستوى لينتهي اللقاء بفوز القيثارة و تعزيز صدارته بعد وصوله النقطة 47 بفارق 14 نقطة عن الوصيف الزوراء.و سجلت المباراة حضور جماهيري كبير فاق 35 الف متفرج.

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