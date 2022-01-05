الأعلى منذ بدء الجائحة.. الكويت تعلن تسجيل رقم قياسي لإصابات كورونا في يوم واحد

2022/01/05 | 20:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الكويت، الأربعاء، تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة قبل عامين.

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