شركة النفط العراقية تستحوذ على حصة اكسون موبيل

2022/01/05 | 20:29 - المصدر: مقراب الشرق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير النفط (احسان عبد الجبار اسماعيل)، يوم الأربعاء 2022/1/5، عن موافقة مجلس الوزراء على قيام شركة النفط الوطنية بالاستحواذ على حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة / 1 الذي يعد أحد الحقول العملاقة.

و يعد حقل غرب القرنة واحداً من الحقول النفطية الكبيرة في العراق و جرى استخراج النفط منه لأول مرة في عام (1973) .

و وقع العراق خلال العام 2010 عقودا عدة مع شركات عالمية لتطوير حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الاولى و الثانية و تركزت تلك الحقول في غالبيتها على حقول الجنوب وكانت شركة اكسون احد الشركات التي فازت بعقد حقل غرب القرنة ضمن تحالف عدة شركات.

والشركاء الآخرون في الحقل هم إتوشو اليابانية بنسبة (19.6%) و برتامينا الإندونيسية بنسبة (10%) و الشركة العراقية الحكومية للتنقيب عن النفط (5%).

الا ان العراق رفض الصفقة و اراد استبدال شركة اكسون موبيل بشركة امريكية اخرى لا تقل وزنا و ثقلا عن الشركة الامريكية التي تسعى للخروج من الحقل او شراء شركة نفط البصرة حصتها.

وأعلنت شركة أكسون موبيل خططها للتخلي عن حقل غرب القرنة /1 ، في نيسان العام الماضي 2020، بعد أن أبلغت العراق بخطتها لبيع حصتها التشغيلية البالغة (32.7%) إلى شركة النفط الوطنية الصينية و شركة سينوك الصينية.

و تفيد التقديرات بان حقل غرب القرنة يحتوي على خزين نفطي يبلغ (24) مليار برميل.

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