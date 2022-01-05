2022/01/05 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير بلدية الحلة يقدم استقالته استجابة لمطالب المتظاهرين..وثيقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير بلدية الحلة يقدم استقالته استجابة لمطالب المتظاهرين.. وثيقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير بلدية الحلة يقدم استقالته استجابة لمطالب المتظاهرين.. وثيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).