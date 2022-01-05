العراق..أكثر من ترليون دينار إيرادات مالية من الجمارك

2022/01/05 | 20:32 - المصدر: مقراب الشرق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك،يوم الأربعاء 2022/1/5،عن ارتفاع إيراداتها المتحققة لعام 2021 بنسبة (15%) عن العام 2020.

وقالت الهيئة في بيان لها ، إن إيراداتها للعام 2021 بلغت اكثر من تريليون دينار بينما كانت (863.1) مليار دينار في العام 2020.

وأكدت، أنها ماضية بمضاعفة الجهود لرفع الإيرادات الى اضعاف المبالغ المتحققة من خلال الخطة المعدة لرفد خزينة الدولة بالموارد المالية.

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