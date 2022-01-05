كردستان يفتح الاستيراد أمام فاكهة الرمان

2022/01/05 | 20:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أًصدرت وزارة الزراعة في إقليم كردستان، الأربعاء، قراراً يقضي بفتح باب الاستيراد أمام فاكهة الرمان.

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وأكد وزير الزراعة بيكرد طالباني، بحسب كتاب تلقى "ناس" نسخة منه (5 كانون الثاني 2022)، أنه "نظرا لانخفاض محصول فاكهة الرمان في أسواق إقليم كردستان ومن أجل الحفاظ على توازن أسعار الرمان، قررنا رفع الحظر والسماح لاستيراد الرمان من الخارج".

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