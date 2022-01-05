الرقابة الصحية في النجف تتلف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري

وأوضح مدير الرقابة الصحية في القطاع (رشاد الكعبي) في تصريح صحفي اطلع عليه ” مقراب الشرق“، أن ” الحملة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمتابعة و مراقبة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق المحلية حفاظا على صحة و سلامة المواطنين و للتاكد من التزام أصحاب المحلات بالشروط و الضوابط الصحية“.
مبينا أن الحملة أسفرت عن اتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك و التأكيد على أصحابها و العاملين فيها بارتداء الكفوف و الكمامات أثناء العمل.
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