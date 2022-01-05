الرقابة الصحية في النجف تتلف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري

2022/01/05 | 20:33 - المصدر: مقراب الشرق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة النجف ان الرقابة الصحية التابعة لقطاع النجف الجنوبي و بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني نفذت حملة صحية تفتيشية مشتركة على اسواق المواد الغذائية و المحلات التجارية في منطقة حي العدالة ، اتلفت على اثرها (3 طن) من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وأوضح مدير الرقابة الصحية في القطاع (رشاد الكعبي) في تصريح صحفي اطلع عليه ” مقراب الشرق“، أن ” الحملة تأتي ضمن الجهود المستمرة لمتابعة و مراقبة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق المحلية حفاظا على صحة و سلامة المواطنين و للتاكد من التزام أصحاب المحلات بالشروط و الضوابط الصحية“.

مبينا أن الحملة أسفرت عن اتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك و التأكيد على أصحابها و العاملين فيها بارتداء الكفوف و الكمامات أثناء العمل.

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