وزارة العمل تطلق عمليات مسح الميداني للأُسر الفقيرة

2022/01/05 | 20:33 - المصدر: مقراب الشرق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية، يوم الأربعاء2022/1/5، عن اطلاق عمليات المسح الميداني للأُسر الفقيرة في أطراف العاصمة بغداد لشمولهم بالخدمات المقدمة من خلالها بغية تحسين مستواهم المعاشي والاقتصادي.

وقال وكيل الوزارة (علاء السكيني) في تصريح لوكالات الانباء اطلع عليه ” مقراب الشرق“، إن “الحكومة خصصت مبالغ في موازنة هيئة الحماية الاجتماعية للفئات معدومة الدخل و التي لا تقوى على العمل“، مشيراً إلى أن “الشباب العاطلين عن العمل بإمكانهم الإفادة من خدمات أخرى كالقروض لتأسيس مشاريع صغيرة أو العمل في القطاع الخاص“.

وأضاف (السكيني) أن “فريق الرصد الميداني باشر زيارة المناطق التي تسجل حالات نسب عالية في عدد الأيتام و الأرامل الذين لا يملكون معيلاً لهم إذ قام الفريق بزيارة مناطق البياع و الشرطة الخامسة و أبو غريب وحي العامل و تمت عملية المسح الميداني لفئات الأرامل و المطلقات و المعاقين و كبار السن“.

و تابع أن “فريق الرصد الميداني ثبَّت جميع البيانات الشخصية للأُسر المستحقة لغرض إرسالها و دراستها من قبل وزارة التخطيط و التعاون الانمائي المعنية بتحديد الشرائح المستحقة فعلياً لرواتب الإعانات”.

ووفقاً لدراسة أجرتها وزارة التخطيط العراقية في السنة (2021) و بالتعاون مع البنك الدولي و اليونيسيف فإن نحو (32%) من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر، ففي العام (2020) وحده زادت نسبة الفقر في العراق بـ(3%) مقارنة بعام (2019)، أي أن عدد من يعيشون تحت خط الفقر بلغ أكثر (12) مليوناً و (600) ألف شخص.

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