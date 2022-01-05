ارتفاع في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

2022/01/05 | 20:33 - المصدر: مقراب الشرق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الاربعاء 5-1-2022 .

وقال مراسل “مقراب الشرق” ، إن أسعار الذهب في العاصمة بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي و التركي و الأوربي سعر بيع (372 ) الف دينار و سعر الشراء (368) الفاً.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار (21) من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند (342) الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء (338) ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار (21) يتراوح بين (370) الف دينار و (375) ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين (340) الفاً و (345) الف دينار.

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