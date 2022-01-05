هذه المحافظة الأولى بالفساد بين محافظات العراق لسنة 2021

2022/01/05 | 20:34 - المصدر: مقراب الشرق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف صحيفة رسمية، يوم الأربعاء2022/1/5، عن تصدر محافظة نينوى نسب الفساد بين محافظات العراق خلال العام الماضي 2021.

و قالت الصحيفة في تقرير لها اطلع عليه “مقراب الشرق“، إنه “ضمن جولات الحرب التي أعلنتها الحكومة ضد الفساد في البلاد، لاسيما المحافظات التي أعلنت هيئة النزاهة وجود شبهات للفساد بعدد من مشاريعها، وكانت نينوى الأعلى ضمنها للعام 2021“.

وأضافت، أن “مشروع مجاري الجانب الأيمن لمدينة الموصل البالغة كلفته (600) مليار دينار تصدر المشهد العام في المحافظة، وسط تساؤلات عن ضخامة التخصيصات لمشروع مجار و اتهامات بالفساد و دعوات لإيقافه من جهات عدة“.

ونقلت الصحيفة عن النائب الفائز منصور المرعيد قوله، إن “شبهات الفساد واضحة جداً بمشروع مجاري الموصل، كون قيمة المشروع الحقيقية لا يمكن أن تصل إلى التخصيصات المعلنة و التي تتجاوز (630) مليار دينار”.

وأضاف المرعيد، أن “إجراءات حسم التخصيص المالي و إدراج المشروع والدعوات و الإحالة تمت في مدة لا تتجاوز الـ (30) يوماً“، داعيا إلى “التصدي للفساد الحاصل في المشروع، الذي حصل استعجال بتمريره، بهدف تقاسم عمولاته من قبل الفاسدين و التي تصل إلى عشرات مليارات الدنانير”.

بدوره نفى مدير مجاري نينوى المهندس (عماد توفيق) في تصريح صحفي ، أن “ما تناقلته بعض المواقع أو بعض المسؤولين بما تم طرحه على أن أيمن الموصل لا يحتاج إلى مجاري و أن الكشوفات أعدت بأيام فقط، لا أساس له من الصحة“.

مبيناً أن “هناك أكثر من (70%) من مجاري أيمن الموصل خارجة عن الخدمة منذ أن بدأ العمليات المسلحة و ما شهده أيمن الموصل خلال عمليات التحرير“.

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