اوبك تحدد حصة العراق من الانتاج النفطي خلال شباط المقبل

2022/01/05 | 20:34 - المصدر: مقراب الشرق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت منظمة اوبك،يوم الاربعاء2022/1/5، حصة الانتاج النفطي الخاص بالعراق البالغة (4.325) مليون برميل يوميا خلال شهر شباط المقبل.

و ذكرت المنظمة في جدول لها اطلع عليه “مقراب الشرق “حصة الإنتاج الخاصة بالعراق لشهر شباط حددت بـ (4.325) مليون برميل يوميا بزيادة مقدارها (44) الف برميل يوميا عن شهر كانون الثاني البالغ (4.281) مليون برميل يوميا“.

واضافت المنظمة ان “حصة اوبك من الزيادة المقررة البالغة (4894) الف برميل يوميا في شباط ستبلغ (254) الف برميل لتصل الى (24.808) مليون برميل يوميا، في حين ستبلغ حصة المتحالفين مع اوبك (292) الف برميل لتصل الى (15.794) مليون برميل يوميا“.

جدير بالذكر، ان حصة العراق حددت بعدما اتفقت منظمة (اوبك+) خلال اجتماعها امس الثلاثاء، على زيادة انتاجها النفطي بمقدار اكثر من (400) الف برميل يوميا وفق الجدول المتفق عليه مسبقا.

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