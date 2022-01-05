برلماني جنوب افريقي: الكيان الصهيوني اسوأ من نظام الفصل العنصري 

2022/01/05 | 20:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكد الناشط والبرلماني السابق في جنوب افريقيا تيسيتسو ماجاما ان هناك اوجه تشابه كبيرة بين نظام الفصل العنصري السابق في جنوب افريقيا والكيان الصهيوني لكن نظام الاستعمار والفصل العنصري ضد الفلسطينيين ربما يكون اسوأ.ونقلت صحيفة طهران تايمز في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن البرلماني ماجاما قوله ” نحن كجنوب أفريقيين لدينا […]

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