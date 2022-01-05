2022/01/05 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على داعشيين احدهم “آمر مفارز مقاتلي ولاية جنوب الانبار” في الفلوجة

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