13 قتيلا بحريق في مدينة فيلادلفيا الامريكية

2022/01/05 | 20:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افادت وسائل إعلام أمريكية يوم الأربعاء بأن 13 شخصا لقوا حتفهم إثر حريق اندلع في مبنى سكني في مدينة فيلادلفيا شرقي الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الاطفاء بالمدينة إن رجال الإطفاء وصلوا إلى مكان الحادث في الساعة 6.40 صباحا (11.40 ت.



غ.) “وكانت النيران تلتهم الطابق الثاني في المبنى المكون من ثلاثة طوابق.

وكتبت إدارة الإطفاء في تغريدة على “تويتر”: “استغرق الأمر 50 دقيقة للسيطرة على الحريق”.

وذكرت شبكات أمريكية بينها “إن بي سي” و”سي بي إس” أن الحريق أسفر عن مقتل 13 شخصا.

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