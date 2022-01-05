تعرض قاعدة “عين الأسد” لقصف صاروخي

2022/01/05 | 20:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن التحالف الدولي، اليوم الأربعاء، عن تعرض قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار، لقصف صاروخي.وقال التحالف في بيان، إنه “في الساعة حوالي ٦:٤٥ ، أطلقت المليشيات الخارجة عن القانون ٥ صواريخ باتجاه قاعدة عين الاسد العراقية”.

وسقطت هذه الصواريخ، وفق البيان، على “بعد حوالي كيلومترين من القاعدة في عمل طائش آخر كان من الممكن أن يلحق أضرارا بالغة بالمدنيين العراقيين الأبرياء!”.

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