تقدم يدعو عزم للائتلاف معا

2022/01/05 | 20:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا تحالف تقدم، برئاسة محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، تحالف العزم برئاسة خميس الخنجر، إلى العمل “تحت راية واحدة”.



وقال تقدم في بيان ورد لـ “العهد نيوز”، إنه “مع قرب موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب وايمانا منا بضرورة توحيد المواقف لتحقيق وحدة العراق وسيادته وحفظ حقوق جماهيرنا الوفية؛ فأننا نعبر عن رغبتنا الصادقة لتوحيد العمل […]

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