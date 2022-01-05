مجلس الوزراء يوافق على استحواذ شركة النفط الوطنية على حصة اكسون موبيل بحقل غرب القرنة

2022/01/05 | 20:41 - المصدر: العهد نيوز

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أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار إسماعيل، الأربعاء، عن موافقة مجلس الوزراء على استحواذ شركة النفط الوطنية على حصة اكسون موبيل بحقل غرب القرنة.وقال اسماعيل في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز ” إن “مجلس الوزراء وافق على قيام شركة النفط الوطنية بالاستحواذ على حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة / 1 “.وأضاف اسماعيل، أن […]

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