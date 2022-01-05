ما هو الحد الأقصى المسموح به لتناول البيض؟

2022/01/05 | 20:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..دخل البيض بشدة في نظامنا الغذائي، ذلك لأنه مصدر جيد ومنخفض التكلفة للبروتين، ويمكن إعداده في العديد من الأطباق الشهية، لكن هل هناك مخاطر في تناول البيض يوميا، وما هي الكمية القصوى المسموح بها.ينتمي البيض إلى عائلة البروتين ويحتوي على جزأين: البروتين (البياض)، والمح (الجزء الأصفر من البيضة).بروتين البيض له قيمة […]

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