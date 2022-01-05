معدلات قياسية لمتحور “أوميكرون” في كرواتيا

2022/01/05 | 20:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دفع المتحور الجديد “أوميكرون” معدل الإصابات اليومية بكورونا في كرواتيا إلى الأعلى منذ بدء تفشي الجائحة، وأعلنت دول أخرى في منطقة البلقان عن ارتفاع حاد في عدد الإصابات.وقال رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش خلال جلسة حكومية إنه تم تأكيد 8587 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية في كرواتيا، وهو ما يمثل […]

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