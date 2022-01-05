التخطيط تعلن انخفاض حجم الأسرة في العراق خلال 2021

2022/01/05 | 20:47 - المصدر: العهد نيوز

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أعلنت وزارة التخطيط، الأربعاء، انخفاض حجم الاسرة في العراق خلال العام الماضي.وذكرت الوزارة في بيان ، ان “حجم الاسرة في العراق انخفض الى (5.7) افراد حسب نتائج المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة في العراق 2021 الذي الذي نفذه الجهاز المركزي للاحصاء مؤخرا بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان” .



واضاف ان “نتائج المسح اشارت […]

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