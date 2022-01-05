عضو بدولة القانون : محاولات حثيثة لتشكيل الكتلة الاكبر من قبل الاطار والكتلة الصدرية

2022/01/05 | 20:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، الاربعاء، عن محاولات حثيثة لتشكيل الكتلة الاكبر من قبل الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية.



وقال الحيدري في حديث لـ”العهد”، “محاولات حثيثة للتحالف بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية من اجل تشكيل الكتلة الأكبر “.



واضاف ان “الاطار التنسيقي مستعد لجميع السيناريوهات وهناك تخطيط اذا لم يتوصل الاطار والتيار الى اتفاق […]

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