2022/01/05 | 21:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ORvN_er-mjM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك .. القطعات الأمنية تنتشر في المناطق المحاذية لجبال حمرين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كركوك .. القطعات الأمنية تنتشر في المناطق المحاذية لجبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).