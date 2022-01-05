تحالف الخنجر يرد على مبادرة الحلبوسي.. ويرحب بفكرة التحالف

2022/01/05 | 21:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رحب تحالف "العزم" برئاسة خميس الخنجر، الأربعاء، بدعوة الحلبوسي إلى توحيد العمل السياسي والتحالف معاً.

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وقال الخنجر في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (5 كانون الثاني 2022)، إنه "في الوقت الذي نثمن فيه عاليا موقف أخوتنا في تحالف تقدم الوطني وعلى رأسهم الرئيس محمد ريكان الحلبوسي وأخوته في التحالف، في جمع الشمل وعدم الاستماع لكل الضغوط التي حاولت وتحاول ابعادنا عن العمل المشترك الذي يخدم جماهيرنا فاننا نعلن ترحيبنا بهذه الخطوة التاريخية وهذه الروح الوطنية الكبيرة".

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