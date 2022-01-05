هجمات تستهدف ارتال التحالف الدولي في العراق

2022/01/05 | 21:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بتعرض

ارتال التحالف الدولي الى هجمات

جديدة في العراق.

وقال المصدر، إن "عبوة ناسفة انفجرت

مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف

الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظة

المثنى

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