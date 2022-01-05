2022/01/05 | 21:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، القاء القوات الامنية في قضاء الفلوجة القبض على ارهابيين اثنين، احدهما يشغل منصب آمر مفارز مقاتلي ولاية جنوب الانبار.وذكر بيان للخلية، انه “القوات الامنية شرعت بعمليتين منفصلتين تميزتا بالنوعية والاستباقية، اثر معلومات غاية بالدقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة أحدى مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي […]

ظهرت المقالة الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على إرهابيين اثنين في الفلوجة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على إرهابيين اثنين في الفلوجة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على إرهابيين اثنين في الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).