كازاخستان تفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

2022/01/05 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… فرضت كازاخستان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد على خلفية المظاهرات وأحداث الشغب التي رافقتها بسبب الاحتجاجات على زيادة مضاعفة في أسعار الغاز.وذكرت وكالة “سبوتنيك كازاخستان” أن “السلطات فرضت الطوارئ بسبب تدهور الأوضاع واتساع نطاق الاحتجاجات في ألما آتا لتشمل مدنا أخرى”.واحتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو وهي منطقة […]

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