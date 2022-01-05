الإعلام الأمني: استهداف قاعدة عين الأسد بخمسة صواريخ

2022/01/05 | 21:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، استهداف قاعدة عين الأسد بخمسة صواريخ.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القوات الامنية تجري عملية تفتيش وتباشر بالتحقيق في حادث استهداف قاعدة عين الأسد الجوية، التابعة لقيادة القوة الجوية العراقية في محافظة الأنبار، بخمسة صواريخ من قبل عناصر خارجة عن القانون".وأضافت، أن "الصواريخ سقطت على بعد مسافة من محيط القاعدة".

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