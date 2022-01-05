2022/01/05 | 21:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاطار يجتمع في مكتب العامري لوضع صيغة نهائية للاتفاق مع القوى السياسية يتبع…

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