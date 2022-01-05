2022/01/05 | 21:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الاحتجاجات العنيفة في كازاخستان وتوعد رئيسها برد صارم عليها، ولقاء ملك الأردن مع وزير دفاع إسرائيل في عمّان، ومصرع 13 شخصًا في حريق بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، وصولا إلى تسجيل الكويت رقم قياسي لإصابات كورونا في يوم واحد هو الأعلى منذ بدء الجائحة...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: ملك الأردن يلتقي وزير دفاع إسرائيل.. واحتجاجات عنيفة في كازاخستان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: ملك الأردن يلتقي وزير دفاع إسرائيل.. واحتجاجات عنيفة في كازاخستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).