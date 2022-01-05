"قيامة الأرض" في البصرة.. حرب من نوع آخر يقودها الحشد الشعبي

2022/01/05 | 21:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض مقر للحشد الشعبي في مدينة البصرة العراقية مسرحية تحمل عنوان "قيامة الأرض" تستعرض ما تقول هذه الفصائل القريبة من إيران إنها إنجازات حققتها في السنوات الماضية، وذلك في إطار ما أطلق عليه مخرج العمل، الإيراني سعيد إسماعيلي، "حربا باردة".

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